Cadılar Bayramı ve Balkabağının Karanlık Geçmişi: Neden Balkabağı Kullanılıyor?

31 Ekim, Ekonomim- 2024 Cadılar Bayramı için geri sayım başladı. Hemen hemen tüm dünyada kutlanan ve orijinal adı Halloween olan bu özel gün, tıpkı yılbaşı gecesi gibi bir etkiye sahip.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, Halloween’da partiliyor, sabahlara kadar eğleniyor. Ancak Cadılar Bayramı ve balkabağı arasındaki bağlamı hâlâ pek çok kişi bilmiyor. Peki nedir bu ikisinin arasındaki bağlantı?

CADILAR BAYRAMI’NDA NEDEN BALKABAĞI OYNANIR?

Jack-o'-lantern'in Cadılar Bayramı ile uzun bir geçmişi olduğu, ancak en şeytani yüzlerin her zaman balkabaklarından oyulmadığı bilinir.

TAMAMEN IRLANDA EFSANESİ

Kökeni, kendi parasal kazancı için Şeytan'ı kandıran Cimri Jack hakkındaki bir İrlanda efsanesine dayanıyor. Jack öldüğünde, hem Tanrı hem de Şeyta’nın bu kötü adamın cehenneme bile girmesinin önüne geçildiği söyleniyor. Bu yüzden Jack sonsuza kadar yeryüzünde kalmaya mahkum edildi. İrlanda'da insanlar Jack'in gezgin ruhunu korkutmak için balkabaklarından şeytani yüzler oymaya başladılar. İrlandalı göçmenler ABD'ye taşındığında, bölgeye özgü olduğu için balkabaklarından jack-o'-lantern'ler yüzü oymaya devam etti.

Peki ama nasıl oldu da jack-o'-lantern'ler Cadılar Bayramı ile ilişkilendirildi?

Cadılar Bayramı, eski Britanya ve İrlanda'da 1 Kasım'da yazın sona erip yeni yılın başlangıcını kutlayan Kelt festivali Samhain'e dayanıyor. Dolayısıyla Samhain sırasında o yıl ölen kişilerin ruhlarının, öteki dünyaya gittiği ve hatta diğer ruhların evlerini ziyaret etmek için geri döndüğüne inanıldığı için, Jack de onlardan biri gibi oldu.

MS 8. yüzyılda Roma Katolik Kilisesi, kilisenin azizlerinin kutlandığı bir gün olan Azizler Günü'nü 1 Kasım'a taşıdı. Bu da Cadılar Bayramı'nın 31 Ekim'e denk gelmesi anlamına geliyor. Evinizin etrafında dolaşan ruhlardan kendinizi gizlemek için kılık değiştirmek gib çeşitli Samhain gelenekleri günümüzde hala devam ediyor. Üstelik Türkiye’de de binlerce vatandaş kostümler giyerek bu inanışa eşlik ediyor. Cimri Jack’in yaşantısı Cadılar Bayramı'na dahil edildi ve her Cadılar Bayramı’nda balkabağı oyuluyor.

Kaynak: Britannica