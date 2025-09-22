California'da 4,3 büyüklüğünde deprem!
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.
Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
