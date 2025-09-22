  1. Ekonomim
California'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

