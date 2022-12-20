California'da deprem
ABD'nin California eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün San Francisco'nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesi olduğunu açıkladı.
Ferndale'de 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 25 metre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle elektrik hatlarının hasar görmesi sonucu yaklaşık 55 bin haneye elektrik verilemiyor.