  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. California'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildi
Takip Et

California'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı, 6 bölgede acil durum ilan edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
California'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildi
Takip Et

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. San Bernardino County bölgesindeki tatil beldesi Wrightwood'da yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Kurtarma ekipleri su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı evleri tahliye etti. Fırtına nedeniyle 165 binden fazla ev elektriksiz kaldı. California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta'da acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağış ve fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...1 asgari ücretle kaç iPhone 17 alınabilir? İşte Türkiye ve Avrupa arasındaki fark...Ekonomi
Avukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorAvukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorGündem
Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Gündem
Faizsiz kredide rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte rakamlar...Faizsiz kredide rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte rakamlar...Ekonomi

 