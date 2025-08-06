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California'daki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu.

Haber Merkezi
AA
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California'daki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu
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Eyaletin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde 1 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

Yangınla mücadele sürüyor

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre 330 kilometrekareden fazla alanı etkileyen Gifford yangınının henüz yüzde 9'u kontrol altına alındı.

NBC News'in haberinde, en az 4 küçük yangının birleşmesiyle büyüyen alevlere 1900'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangınlar nedeniyle 3 kişinin yaralandığını belirten itfaiye yetkilileri, 870'ten fazla binanın yangın tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

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