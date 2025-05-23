  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağı engellendi
Takip Et

California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağı engellendi

ABD'de California eyaletinin 2035 yılından itibaren benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklama kararı, Senato tarafından engellendi. 51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağı engellendi
Takip Et

Senato, Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyalette satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını öngören düzenlemeyi oylayarak iptal etti.

51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı Başkan Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Vali Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre'nin söz konusu adımının yasal olmadığını savunarak, karara karşı dava açacaklarını açıkladı.

California'nın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalarının, Trump yönetiminin çevre düzenlemelerine getirdiği sınırlamalarla çelişmesi dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Newsom, 2020'de imzaladığı kararnameyle 2035 yılından itibaren eyalette satılan tüm yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerektiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk gün eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünü durdurduABD, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünü durdurduDünya
ABD Dışişişleri Bakanı Rubio: İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesi dehşet vericiABD Dışişişleri Bakanı Rubio: İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesi dehşet vericiDünya

 

Dünya
Kuzey Kore, Abromoviç'in süper yatının bilgilerini çaldı 3 yıl Marmaris'te demirledi!
Kuzey Kore, Abromoviç'in süper yatının bilgilerini çaldı 3 yıl Marmaris'te demirledi!
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında esir takası tamamlandı
TRUMP DUYURDU
Endonezya'da korkutan deprem!
Endonezya'da korkutan deprem!
Güney Afrika demişti, Trump'ın gösterdiği görüntü başka bir ülkeye ait çıktı
Güney Afrika demişti, Trump'ın gösterdiği görüntü başka bir ülkeye ait çıktı
Pakistanlı kadın dağcı Kiani, dünyanın en yüksek 12'nci zirvesine tırmandı
Pakistanlı kadın dağcı Kiani, dünyanın en yüksek 12'nci zirvesine tırmandı
ABD Dışişişleri Bakanı Rubio: İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesi dehşet verici
ABD Dışişişleri Bakanı Rubio: İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin öldürülmesi dehşet verici