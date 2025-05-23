California'nın 2035 itibarıyla benzinli araç satış yasağı engellendi

Senato, Vali Gavin Newsom tarafından imzalanan ve eyalette satılacak tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını öngören düzenlemeyi oylayarak iptal etti.

51'e karşı 44 oyla kararın uygulanması engellenirken, tasarı Başkan Donald Trump'ın onayına sunuldu.

Vali Newsom ve Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre'nin söz konusu adımının yasal olmadığını savunarak, karara karşı dava açacaklarını açıkladı.

California'nın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalarının, Trump yönetiminin çevre düzenlemelerine getirdiği sınırlamalarla çelişmesi dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Newsom, 2020'de imzaladığı kararnameyle 2035 yılından itibaren eyalette satılan tüm yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerektiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk gün eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.