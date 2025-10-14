  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çalışma saatlerini artıran yasa işçileri sokağa döktü! Komşuda işçiler greve gitti
Takip Et

Çalışma saatlerini artıran yasa işçileri sokağa döktü! Komşuda işçiler greve gitti

Yunanistan’da işçiler, günlük mesai süresini 13 saate çıkaran yasa tasarısını protesto etmek amacıyla greve gitti. Ülke genelinde ulaşım felç olurken, binlerce kişi meydanlara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çalışma saatlerini artıran yasa işçileri sokağa döktü! Komşuda işçiler greve gitti
Takip Et

Çalışma saatlerinin artırılması komşuyu karıştırdı. Yunanistan'da işçi ve memurlar, hükümetin uygulamaya hazırlandığı çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeye karşı 24 saatlik genel greve gitti.

İşçiler sokağa döküldü

İşçi ve memurlar, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikasının (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev düzenliyor.

 Çalışma saati 13 saate çıkaran düzenleme protesto ediliyor

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüyen eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, günlük 8 saat olan çalışma saatinin 13 saate kadar çıkmasına olanak veren yasal düzenlemeyi protesto etti.

Grev nedeniyle ulaşım felç oldu

Grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu. Başkent Atina'da ise toplu ulaşım araçları sadece belli saatlerde hizmet verecek şekilde iş bırakma eylemine gitti. Eylemde, işçi ve memurlar Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Filistin'e destek

Şu an ülkede uygulanan günlük 8 saatlik çalışma süresinin artırılmamasını isteyen eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Filistinli sendikacı Suzan Tayseer Salam da eylemcilere hitap etti.

İsrail işgali altındaki Filistin'de, küresel dayanışmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Salam, "Sizlere Filistinli işçilerin selamlarını getirdim." dedi. Eylemciler de Salam'a "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla karşılık verdi.

Dünya
Gazze’de tarım sektörü İsrail saldırılarından ağır darbe aldı
Gazze’de tarım sektörü İsrail saldırılarından ağır darbe aldı
Belçika’da genel grev hayatı felç etti
Belçika’da genel grev hayatı felç etti
UNDP: Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var
UNDP: Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var
Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı
Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı
Xiaomi SU7 Ultra alev aldı, kapıları kilitlendi, sürücü hayatını kaybetti! Şirketin hisseleri düştü (Video)
Xiaomi SU7 Ultra alev aldı, kapıları kilitlendi, sürücü hayatını kaybetti (Video)
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Putin, sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Putin, sadece güçlü bir caydırıcılıkla durdurulabilecek bir yırtıcı