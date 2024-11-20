Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı: Manifest

Cambridge sözlüğünün 2024 yılının kelimesi "Manifest" oldu. Cambridge Dictionary, geleneksel olarak her yıl açıkladığı yılın kelimesini seçti.

Sosyal medyada sıklıkla kullanıldı

Pandemi döneminde bu terimin kullanımında artış yaşanmıştı ve özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında da ‘Manifest’ sözcüğünün kullanımı artmaya devam etti. Terim, Cambridge Dictionary web sitesinde yaklaşık 130.000 kez arandı ve bu da onu yılın en çok görüntülenen kelimelerinden biri yaptı.

Ünlülerin kullanımı haberlere de yansıdı

Başlangıçta kişisel gelişim topluluğu ve sosyal medyada popüler hale gelen bu kelime, şarkıcı Dua Lipa, Olimpik jimnastikçi Simone Biles ve İngiltere forveti Ollie Watkins gibi ünlülerin 2024'te başarılarını nasıl ortaya koyduklarını paylaşmalarıyla ana akım medyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Milyonlarca gönderi ve videoda #manifest etiketini kullanıldı. TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında kelimenin kullanımı giderek artmaya devam etti.

Yılın Sözcüğü nasıl seçildi?

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols şunları söyledi:

"Cambridge Sözlüğü Yılın Sözcüğü'nü seçerken üç hususu göz önünde bulunduruyoruz: Hangi sözcük en çok arandı veya öne çıktı? Hangisi o yıl yaşananları gerçekten yansıtıyor? Ve bu sözcükte dil açısından ilginç olan ne? "Manifest" bu yıl kazandı çünkü aramalarda belirgin bir artış gösterdi, 2024'teki olaylar nedeniyle kullanımı her türlü medyada büyük ölçüde genişledi ve bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor."

Manifest kelimesinin anlamı ne?

Manifest kelimesinin geleneksel tanımları arasında 'kolayca fark edilen veya açık' ve 'bir şeyi işaretlerle ya da davranışlarla açıkça göstermek' yer alıyordu.

Ancak artık bu kelime, 'istebilen bir şeyi elde etmeyi hayal etmek ve bunu yapmanın gerçekleşme ihtimalini artıracağına inanmak' anlamını içeriyor.

'Manifest' yapan ünlüler

Şarkıcı Dua Lipa, bu yıl Glastonbury Festivali'nde baş sanatçı olmayı, daha önce 'manifest' ettiğini söylemişti.