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Cameron açıkladı: Aşırılık yanlısı Yahudilerin İngiltere'ye girişi yasaklanacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Cameron açıkladı: Aşırılık yanlısı Yahudilerin İngiltere'ye girişi yasaklanacak
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

 

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