Cameron açıkladı: Aşırılık yanlısı Yahudilerin İngiltere'ye girişi yasaklanacak
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını duyurdu.
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.
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