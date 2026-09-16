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Canlı yayında saniye saniye kaydetti! Yanardağ bir anda patladı (Video)

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi.

Haber Merkezi
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Canlı yayında saniye saniye kaydetti! Yanardağ bir anda patladı (Video)
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Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Guatemala’da Acatenango Yanardağı’na tırmanırken sosyal medya platformu Kick’te canlı yayın yapan "Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Fuego Yanardağı’nın patladığı anı anbean kayıt altına aldı.

Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biridir. Acatenango ise şu an uykuda olan sakin bir yanardağdır.