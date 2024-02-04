Çarşafla hapisten kaçan mafya lideri, romantik yemekte yakalandı

40 yaşındaki Marco Raduano, Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia'da faaliyet gösteren lüks bir restoranda bir kadınla yemek yerken yakalandı. İtalya'nın güneyindeki Puglia'daki Gargano'da faaliyet gösterip "Dördüncü Mafya" diye de bilinen çetenin elebaşı Raduano perşembe günü ele geçirildi.

Fransız haber ajansı AFP, sahte kimlikle yaşayan Raduano'nun sahte ruhsata sahip çalıntı bir otomobil kullandığını ve güvenlik güçlerine direnmediğini bildirdi.

İtalya'nın Bari kentindeki Mafyayla Mücadele Birimi, bu operasyonda Fransız ve İspanyol yetkililerle işbirliği yaptı.

Independent'ta yer alan habere göre, 2021'de elektronik kelepçesinden kurtularak ev hapsinden kaçan sağ kolu Gianluigi Troiano da aynı gün İspanya'nın Granada kenti yakınlarında tutuklandı.

Kaçış görüntüleri ilgi çekmişti

Raduono, Europol'un en tehlikeli 10 kaçak listesinde yer alıyordu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bu olayla organize suçlara önemli bir darbe vurulduğunu yaptığı bir açıklamayla bildirdi.

Geçen sene güvenlik kameralarına yansıyan kaçışı, sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılmıştı.

16 saniye süren kaçış, iki saat boyunca fark edilmemişti.

Cezaevindeki personel yetersizliğinden istifade eden Raudano uyuşturucu kaçakçılığı, suç örgütü üyeliği ve yasadışı silah bulundurmak gibi suçlardan aldığı 24 yıl hapis cezasını çekiyordu. Kaçtıktan sonra da, 2017'de kanun kaçağı Omar Trott'un İtalya'da öldürülmesiyle ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.