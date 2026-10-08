Casusluktan tutuklanan August Hanning’in arkasından Washington’daki İsrail lobisi çıktı

Casusluk suçlamasıyla tutuklanması geniş yankı uyandıran eski BND Başkanı August Hanning’in karanlık ilişki ağı deşifre olmaya devam ediyor. Hanning’in, ABD merkezli Nükleer İran’a Karşı Birlik (UANI) adlı yapının danışma kurulunda görev aldığı tespit edildi. Kuruluşun resmi internet mecrasında Hanning’in "UANI Kıdemli Avrupa Danışmanı" ünvanıyla kayıtlı olduğu görüldü.

Yönetimde ve foncularda dikkat çeken isimler

İsrail ile olan yakın bağlarıyla bilinen UANI, analistler tarafından Washington’daki örtülü istihbarat ayağı şeklinde nitelendiriliyor. Kuruluşun kurucu ve danışman kadrosunda eski CIA Direktörü James Woolsey, eski MI6 Başkanı Richard Dearlove ve eski Mossad yöneticisi Zohar Palti bulunuyor. Yayımlanan belgeler, yapının ana finansörleri arasında Amerikalı-İsrailli milyarder Thomas Kaplan ile İsrail yanlısı politikaları fonlayan Sheldon Adelson ağlarının yer aldığını gösteriyor.

Obama döneminde devlet sırrı kalkanı

Yapı hakkında 2014 yılında açılan dava dosyaları, ABD yönetiminin kuruluşa sağladığı korumayı gözler önüne seriyor. Kağıt üzerinde bağımsız görünen UANI’nın, eski Mossad Başkanı Meir Dagan gibi figürler aracılığıyla yabancı istihbarat verilerinden faydalandığı, ABD Adalet Bakanlığı’nın ise bu veri ağını korumak maksadıyla "devlet sırrı" gerekçesini öne sürerek davaya müdahil olduğu ifade ediliyor. Yıllık 1,7 milyon dolarlık bütçesine karşın dev şirketlere baskı kuran yapının, firmaları İran pazarından çekilmeye zorladığı kaydediliyor.

Nükleer anlaşmadan çekilme sürecindeki rolü

Analizlere göre UANI, Donald Trump yönetiminin Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı feshetmesinde ve "azami baskı" politikasını hayata geçirmesinde en kritik ideolojik ve finansal faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yapının izlediği stratejilerin İran’ı askeri bir çatışma zeminine sürüklemeyi hedeflediği belirtiliyor.