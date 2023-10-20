Çatışmada 14. gün: Biden'dan Filistin-Ukrayna karşılaştırması

7 Ekim'de Hamas'ın operasyonuyla başlayan İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmada 14. güne girildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker toplam 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

"Filistin ile Ukrayna'da yaşananlar benzerlik taşıyor"

Gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında İsrail ve Ukrayna ile ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'de yaşananların Ukrayna'da yaşananlarla benzerlik taşıdığını söyleyerek, "Hamas ve Putin farklı tehditler oluştursa da ortak bir noktaları var. İkisi de demokratik komşularını yok etmek istiyor." dedi.

Biden, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında İsrail ve Ukrayna dahil ortaklarına destek olmak için yarın Kongre'den acil bütçe talebinde bulunacağını ifade etti. Bu sayede İsrail'in askeri üstünlüğünün artacağını kaydeden Biden, "Bölgedeki diğer düşman güçlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayarak çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Biden, Kongre'den talep edeceği bütçeyle aynı zamanda Kiev yönetimine yeni teçhizatlar sağlanacağını açıkladı.

"İnsani yardım sevkiyatı için güvence aldım"

Filistinlilere insani yardım ulaşmasına yönelik çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesine yönelik güvence aldım." diye konuştu.

Netanyahu'dan cephe ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti. Gazze Şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golani Tugayı'ndaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız.” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan Givati Tugayı'ndaki askerlerle bir araya geldi. Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının yakında başlayacağı sinyalini veren Gallant, Givati Tugayı'ndaki askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Gazze'yi artık uzaktan görüyorsunuz, yakında içeriden de göreceksiniz. Emir gelecek." dedi.