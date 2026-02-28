Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi en büyük Körfez petrol üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan, dünyanın en hayati petrol ihracat güzergahı olarak işliyor.

Reuters'in haberine göre Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonundan bir yetkili yaptığı açıklamada, gemilerin İran Devrim Muhafızları'ndan "Hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmiyor" şeklinde VHF telsiz mesajları aldığını söyledi.

İsrail-ABD sabah saatlerinde saldırıya geçti

İsrail Savunma Bakanlığı'nın İran'a önleyici saldırı adı bombalarken ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya katıldıklarını açıklamıştı.

ABD ve İsrail tarafından gelen açıklamarda saldırıların "büyük çaplı" olacağı belirtildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında ana hedefin İran'ın üst düzey yetkilileri olduğu belirtildi. İran dini lideri Ali Hamaney'in konutu yerle bir edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için "Bildiğim kadarıyla hayattalar" ifadelerini kullandı.

İran'ın misilleme saldırılarında ise Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üsleri hedef alındı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.