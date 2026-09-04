Cebelitarık Boğazı'nın altından geçecek: İki kıtayı birbirine bağlayacak dev tünel

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İspanya ile Fas'ı Cebelitarık Boğazı'nın altından demiryoluyla birbirine bağlayacak dev tünel projesinde teknik araştırmalar yeniden başladı. Toplam 42 kilometre uzunluğunda olması planlanan hattın 27,7 kilometrelik bölümü denizin altından geçecek.

Avrupa ile Afrika arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlaması hedeflenen proje kapsamında fizibilite ve zemin etüt çalışmalarına hız verildi. Projenin hayata geçmesiyle iki kıta arasındaki ulaşımda feribotlara olan ihtiyacın ortadan kalkması planlanıyor.

Güzergâh belli oldu

Planlanan demiryolu tüneli, İspanya'daki Punta Paloma ile Fas'ın Tanca kenti yakınlarındaki Malabata Burnu arasında inşa edilecek. Toplam 42 kilometrelik güzergâhın 27,7 kilometrelik kısmı doğrudan Cebelitarık Boğazı'nın altından ilerleyecek. Projenin en kritik aşamalarından biri ise deniz tabanının yapısının ayrıntılı şekilde incelenmesi olacak. Mühendisler, bölgede bulunan gevşek zemin katmanları ve fay hatları nedeniyle sismik ölçüm cihazlarıyla deniz tabanının haritasını çıkarıyor.

15 milyar euroluk proje

Dev projenin maliyetinin 15 milyar euroyu aşması bekleniyor. Maliyet kadar sınır güvenliği de projenin önündeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Düzensiz göç güzergâhı üzerinde bulunan hat için pasaport, vize ve gümrük kontrollerinin tren ulaşımına nasıl entegre edileceği ise henüz netleşmiş değil.

Nihai takvim zemin çalışmalarının ardından açıklanacak

Projenin geleceği açısından deniz tabanında yürütülen zemin analizleri kritik önem taşıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından projenin nihai bütçesi ve inşaat takviminin kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İspanya ile Fas arasındaki demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesi halinde Avrupa ve Afrika arasında deniz altından doğrudan ulaşım sağlanmış olacak.