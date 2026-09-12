Cebelitarık'tan girdiler, sinyallerini kapattılar: Rus donanmasından Akdeniz'de dikkat çeken hamle

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Haziran ayı sonunda Akdeniz'deki varlığına ara veren Rus donanması, yaklaşık iki aylık bir kesintinin ardından bölgeye geri döndü. Askeri kaynaklar, yaşanan bu durumun Rusya'nın 2013 yılından bu yana Akdeniz'deki deniz varlığında görülen ilk kesinti olduğunu aktardı.

Yaptırım altındaki yük ve tanker gemilerinin de yer aldığı 4 gemilik Rus konvoyunun, 27 Ağustos tarihinde Cebelitarık Boğazı üzerinden Akdeniz'e giriş yaptığı belirtildi.

'Suriye Ekspresi' Tartus Limanı'na ulaştı

Üst düzey bir Avrupalı askeri kaynaktan alınan bilgilere göre, Rusya'nın askeri malzeme, silah ve ekipman taşıyan lojistik ağı "Suriye Ekspresi"ne ait gemiler Suriye'nin Tartus Limanı'na ulaştı.

Söz konusu konvoyda, Rusya'nın 2015'teki Suriye müdahalesinden bu yana aktif olarak kullandığı lojistik ağın parçası olan yaptırımlı "Sparta" adlı kargo gemisi, "General Skobelev" adlı tanker, "Akademik Pashin" adlı ikmal gemisi ve bunlara eşlik eden "Admiral Levchenko" destroyeri yer aldı.

Avrupa ülkeleri konvoyu yakın takibe aldı

Cebelitarık Boğazı'ndan geçen Rus gemileri, Avrupa ülkelerinin askeri unsurları tarafından adım adım izlendi. İngiltere, Manş Denizi'nden geçen gemileri takip etmek için 3 savaş gemisi görevlendirirken, İtalya'ya ait Carabinieri fırkateyni de Orta Akdeniz'de konvoyun yanından seyrederek takibini sürdürdü.

Öte yandan, MarineTraffic verileri Rus gemilerinin Cebelitarık'tan geçmeden önce otomatik tanımlama sistemi (AIS) transponderlarını kapattığını ortaya koydu. Avrupalı askeri kaynak, Rusya'nın bu sistemleri kapatma uygulamasının son aylarda neredeyse "sistematik" bir hal aldığını vurguladı.

Tartus Deniz Üssü'nde yeni dönem

Suriye'deki Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rus savaş gemileri, eski Sovyetler Birliği sınırları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus'tan ayrılmıştı. Ancak Rusya ile Suriye, ağustos ayında Moskova'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlığını sürdürmesine yönelik yeni bir anlaşmaya vardı. Suriye yönetimi, iki üssün "ortak eğitim ve kapasite geliştirme merkezleri" olarak kullanılacağını bildirdi.

Avrupalı askeri kaynak, Rus donanmasının yaşlanan filosu, gölge filolara yönelik Avrupa yaptırımları ve Ukrayna'nın Karadeniz Filosu'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'nın Akdeniz'deki varlığını sürdürmesinin zorlaştığına dikkat çekti.