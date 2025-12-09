Çeboksarı’da İHA saldırısı: 14 yaralı

Rusya’nın Çuvaşistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Vladimir Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Çeboksarı’ya İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İHA saldırısında 14 kişi yaralandı

Olay yerinde ilgili birimlerin incelemeler yaptığını belirten Stepanov, “Saldırı sonucu bazı evler zarar gördü, aralarında bir çocuk da olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Mağdurlar için geçici konaklama merkezleri oluşturuldu.” ifadelerini kaydetti.

Çuvaşistan Başbakanı Sergey Artamonov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çeboksarı’da düzenlenen İHA saldırısının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla acil durum ilan edileceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Ukrayna’ya ait 121 İHA’nın hava savunma sistemlerince farklı bölgelerde düşürüldüğünü bildirdi.