"Cehennemi yaşayan" Şili'de ölü sayısı 64'e çıktı

CNN'in haberine göre, Şilili yetkililer, yangınlardan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki olağanüstü hal (OHAL) kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşarak, yaşamını yitirenlerin sayısının 64 olarak güncellendiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1400 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, pazartesi ve salı günlerini, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi.

Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.