Çekilişte milyonluk malikane kazandı ancak kararı şaşırttı: 'Evi temizlemek tüm günü alıyor'

Daily Mail'in haberine göre Leeds’te büyüyen 61 yaşındaki Chris Milnes, geçtiğimiz yıl bir çekilişte kazandığı 2,5 milyon sterlinlik lüks malikanesini 1 milyon sterlin fiyat kırarak satmak zorunda kaldı. Üç katlı, beş odalı evde sadece birkaç ay yaşayan Milnes, “Evi temizlemek tüm günü alıyor” diyerek kendilerine uygun olmadığını söyledi.

Habere göre Chris Milnes, geçtiğimiz yıl haziran ayında eşi ve çocuklarına haber vermeden ülkedeki bir çekilişe katıldı. Çekilişi kazanan Milnes, Poole (Dorset) yakınlarında 4.650 metrekarelik yeni bir malikanenin sahibi oldu.

Üç çocuk babası Milnes ve 57 yaşındaki eşi Jules, geçen Noel’i bu üç katlı dev evde geçirdikten sonra buranın kendilerine uygun olmadığına karar verdi. Milnes, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda “Temizlik günü geldiğinde... tüm gün sürüyor!” ifadelerini kullandı.

Zararına sattı

Ev, ocak ayında 2,3 milyon sterline satışa çıkarıldı, ancak haziranda 200 bin sterlin indirime gidildi. Sonunda 1,6 milyon sterline alıcı bulundu. Satışın tamamlanmasının ardından ev, tüm mobilyalarıyla birlikte teslim edilecek.

Milnes ailesi, bakım ve diğer yüksek giderleri nedeniyle kısa sürede mülklerini elden çıkarttı.

Satış temsilcisi olarak çalışan Milnes, kazandığı parayı çocuklarına “kendisinin sahip olmadığı bir başlangıç şansı vermek” için kullanacağını söyledi. Milnes, parasıyla Yorkshire’da yeni bir ev almayı, Avustralya’daki oğlu Ollie’yi (30) ziyaret etmeyi ve ilk torunuyla vakit geçirmeyi planlıyor.

Milnes, şöyle konuştu:

“Bu inanılmaz evde geçirdiğimiz zaman, ailece yaşadığımız en harika deneyimlerden biriydi. Bize muhteşem anılar bıraktı. Evin yanında gelen para sayesinde burada yaşarken giderleri hiç dert etmedik. Fakat artık satmanın zamanı geldi. Bu satıştan elde edeceğimiz para gerçekten hayatımızı değiştirecek.”

Evin içinde geniş açık plan bir yaşam alanı, tasarım mutfak, sinema odası ve spa tarzı banyoya sahip ana yatak odası bulunuyor. Bahçede jakuzi ve açık duş yer alıyor. Yerel emlakçılara göre ev, ayda yaklaşık 6.000 sterline kiralanabilirdi, ancak Milnes satmayı tercih etti.