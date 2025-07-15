Çekimleri başladı: Yeni Harry Potter’ın ilk fotoğrafı paylaşıldı

Warner Bros. Stüdyoları’nda çekimleri başlayan yeni Harry Potter dizisinden ilk resmi fotoğraf yayınlandı. Dizide Harry Potter karakterini canlandıracak olan 11 yaşındaki İskoç oyuncu Dominic McLaughlin, Hogwarts cübbesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

HBO, daha önce yaptığı açıklamada dizinin J.K. Rowling’in kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Serinin diğer iki ana karakteri Hermione Granger’ı Arabella Stanton, Ron Weasley’i ise Alastair Stout oynayacak.

Albus Dumbledore rolünde Amerikalı aktör John Lithgow’un yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Frost Rubeus Hagrid’i, Janet McTeer Minerva McGonagall’ı, Paapa Essiedu ise Severus Snape’i canlandıracak. Argus Filch karakterine ise Whitehouse hayat verecek.

Yedi sezon olarak planlanan dizide her sezon, bir Harry Potter kitabını temel alacak. HBO, dizinin 10 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Dizi, sekiz filmlik orijinal serinin çekildiği İngiltere’deki Hertfordshire’daki Warner Bros. Stüdyoları’nda çekilecek.

"Herkes gibi uzaktan izleyecek olmaktan dolayı mutluyum”

Orijinal film serisinde Harry Potter’a hayat veren Daniel Radcliffe, yeni yapımda yer almayacağını açıklamıştı. Radcliffe, E! News’a verdiği demeçte, “Herkes gibi uzaktan izleyecek olmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

HBO, oyuncu seçimi sürecinde çeşitliliğe öncelik verdiğini belirterek, “etnik köken, cinsiyet, fiziksel engel, ırk, cinsel yönelim” gibi unsurlar gözetilmeksizin 30 binden fazla başvurunun alındığını duyurdu.

Dizi, kitaplardaki olayların daha detaylı aktarılmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılıyor.