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Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi

Çekya Başbakanlık Ofisi, Başbakan Petr Fiala'nın X sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hesaptan gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi
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Hükümet Sözcüsü Lucie Michut Jesatkova, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Fiala'nın resmi X hesabının, alınan bütün güvenlik tedbirlerine rağmen sabah saatlerinde kısa süreliğine hacklendiğini söyledi.

"Kimliği belirsiz hackerler, 3 partiden oluşan hükümetin resmi X hesabını da hackledi"

Jesatkova, kimliği belirsiz hackerlerin 3 partiden oluşan hükümetin resmi X hesabını da hacklediğini belirterek, başbakanın hesabından yapılan gerçek dışı paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Çek sınırında Çek askerlere ateş açtığı ve ABD’nin gümrük düzenlemesine karşı Çekya’nın da misilleme yapacağı" gibi ifadelerin yer aldığını aktardı.

Söz konusu paylaşımların daha sonra kaldırıldığı ve hesabın tekrar güvence altına alındığını aktaran Jesatkova, olayın arkasında kimin ya da kimlerin olduğunun emniyet güçleri tarafından araştırıldığını belirtti.​​​​​​​

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