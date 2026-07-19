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Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

Çekya hükümetinin, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
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Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga tarafından hazırlanan yasa tasarısı kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllık liselerde cep telefonu ile diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.

Düzenlemenin teneffüsler ile okul sonrası programları da kapsayacağı, tıbbi veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle elektronik cihaz kullanması gereken öğrencilerin uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes, öneriye karşı çıkarak, okulların telefon kullanımını kendi iç kuralları çerçevesinde düzenleme yetkisine sahip olduğunu savundu.

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