Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pavel

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da dün ve bugün yapılan seçimde, eski Başbakan ve ana muhalefet partisi Gayrimemnun Halk Hareketinin (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel yarıştı.

Çekya'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57 ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.