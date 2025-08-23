  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çelik halat koptu, köprü çöktü: Çok sayıda can kaybı ve kayıp var! İşte çökme anı (Video)
Takip Et

Çelik halat koptu, köprü çöktü: Çok sayıda can kaybı ve kayıp var! İşte çökme anı (Video)

Çin'de bir nehrin üzerinde yapımı devam eden demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çelik halat koptu, köprü çöktü: Çok sayıda can kaybı ve kayıp var! İşte çökme anı (Video)
Takip Et

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1.6 kilometre uzunluğundaki demiryolu köprüsü çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Faciada en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu.

Çin resmi medyası, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalıştığı sırada germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu aktardı.

Kayıpları arama çalışmaları tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürüyor.

Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz
El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem
El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Tayland 200 bin turiste bedava iç hat uçuş hediyesi vermeyi planlıyor
Tayland 200 bin turiste bedava iç hat uçuş hediyesi vermeyi planlıyor
Putin: Trump ile tünelin sonundaki ışık belirdi
Putin: Trump ile tünelin sonundaki ışık belirdi
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi