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CENTCOM açıkladı: 92 ticari geminin rotası değiştirildi, 3 gemi etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" denildi.

Haber Merkezi
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CENTCOM açıkladı: 92 ticari geminin rotası değiştirildi, 3 gemi etkisiz hale getirildi
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ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD güçlerinin bölgedeki deniz ablukasını uygulamaya yönelik faaliyetleri sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağının devriye uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "F-35A savaş uçağı, CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik deniz ablukasını uygulamaya devam ettiği sırada bölgedeki sularda devriye uçuşu gerçekleştiriyor. 6 Eylül itibarıyla ABD güçleri, ablukaya uyulmasını sağlamak amacıyla 92 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.

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