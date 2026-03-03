CENTCOM açıkladı: İran operasyonlarında ölen asker sayısı yükseldi
ABD, İran'a yönelik operasyonlar sırasında kayıp olarak bildirilen iki askerin cansız bedenlerine ulaşıldığını ve toplam Amerikan askeri kaybının 6'ya yükseldiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.