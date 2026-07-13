CENTCOM duyurdu: Deniz SİHA'ları muharebede ilk kez kullanıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz üzerinde ilk kez "Corsair" adlı tek yönlü silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanarak İran'ın Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini vurduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komutanlık güçlerinin çok sayıda tek yönlü SİHA kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine başarılı saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Üç Corsair insansız hava aracı, Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurdu. Bu, Amerikan kuvvetlerinin muharebe operasyonlarında ilk kez deniz insansız hava araçlarını kullanması anlamına geldi." ifadelerine yer verildi.
Saldırıya ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflattığı iddia edildi.