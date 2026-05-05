CENTCOM: İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Amerikan basınına Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.

Cooper, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyreden bazı ABD savaş gemileri ile bunların refakatindeki ticari gemileri hedef aldığını söyledi.

İran'ın, ABD ordusunun koruduğu gemilere çok sayıda seyir füzesi, insansız hava aracı (İHA) ve bazı deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini belirten Cooper, “Söz konusu tehditlerin tamamı bertaraf edildi. İran'ın saldırısına karşılık ABD ordusu, İran'a ait 6 botu vurarak batırdı” dedi.