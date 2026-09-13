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CENTCOM: İran'a yönelik abluka kapsamında son 2 ayda 100 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya başladığı son 2 ay içinde 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
DHA
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CENTCOM: İran'a yönelik abluka kapsamında son 2 ayda 100 geminin rotası değiştirildi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının kesintisiz devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Amerika'nın İran'a karşı çelik duvar ablukasını yeniden başlatmasından bu yana geçen 60 gün içinde CENTCOM güçleri 100 ticari geminin rotasını değiştirdi. ABD güçlerinin izni olmadan ablukayı geçen tek bir gemi bile olmadı” ifadeleri kullanıldı.

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