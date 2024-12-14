CEO cinayetinde sigorta şirketinden önemli açıklama

Sağlık sigortası firması UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın vurularak öldürülmesi olayında baş şüpheli olan Luigi Mangione'nin firmanın müşterisi olmadığı açıklandı.

Thompson, 4 Aralık'ta bir şirket konferansı öncesinde Manhattan'daki otelin önünde suikasta uğramıştı. 5 günlük araştırmanın ardından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, Mangione'yi bir restoranda tutuklamış, şüphelinin üzerinde sahte kimlik kartları ve 3D yazıcıda yapılmış silah bulunmuştu.

Luigi Mangione'nin yazılarını ve sosyal medya paylaşımlarını analiz eden müfettişler, şüphelinin sağlık sektöründeki yolsuzluğa karşı bu cinayeti haklı bir tepki olarak görmüş olabileceği sonucuna varmıştı.

Mangione'nin sörf dersi sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle omurga ameliyatı olduğu, günlük hayatını etkileyen kronik bir sırt ağrısı çektiği öğrenilmişti. Bu da şüphelinin söz konusu sigorta şirketinin müşterisi olup olmadığı sorusunu akla getirmişti.

Ancak sigorta firması tarafından yaptığı açıklamada, Mangione'nin şirketin müşterileri arasında yer almadığı ifade edildi.

Bağış toplandı

Halihazırda ABD'liler arasında sağlık hizmetleri maliyetleri ve sağlık sigortası sisteminin karmaşıklıkları nedeniyle ciddi bir öfke var. Bu da Mangione'nin ciddi bir destek görmesine neden oldu.

Şüphelinin hukuki savunması için çevrim içi bir bağış kampanyasına binlerce kişi bağış yaptı.

Öte yandan Mangione'nin Baltimore'da emlak zengini bir aileye mensup olduğu biliniyor.

Sektörde diğer iş insanlarına yönelik benzer suç eylemlerinde bulunulması ihtimaline karşı ciddi bir güvenlik hareketliliği de yaşandı.

Oxford Üniversitesi'nde hükümet ve kamu politikaları profesörü Pepper Culpepper ise sigortacıların yöneticilerin güvenliğini artırmak yerine, hizmetlerine ilişkin kamuoyu algısını yönetmeleri gerektiğini belirterek, birçok Amerikalının büyük sağlık sigortacılarının müşterinin ihtiyaç duyduğu bakımı karşılamayı reddettiğine inandığını söyleyerek şunları belirtti:

"ABD'de sağlık sigortası konusunda var olan bu tür hoşnutsuzluk, bu konu ele alınmaya başlanana kadar ortadan kalkmayacak."