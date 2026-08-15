CEO ücretleri rekor seviyeye çıktı: Yıllık 21,5 milyon dolar!

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ABD’nin en büyük şirketlerinde üst düzey yönetici ücretleri 2025’te rekor seviyeye yükseldi. S&P 500 şirketlerinde Elon Musk ve diğer sıra dışı ücret paketleri hariç tutulduğunda CEO’ların ortalama yıllık ücreti yüzde 21 artışla 22,8 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, ABD’nin en büyük işçi federasyonu AFL-CIO’nun 1990’lı yıllarda veri toplamaya başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Ücretlerdeki yükselişte, Tesla CEO’su Elon Musk için hazırlanan ve performans hedeflerinin tamamının gerçekleşmesi halinde 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek paket de dikkat çekti. Tesla hissedarları, Musk’ın söz konusu ücret planının parçası olan ve şirket tarafından 158 milyar dolar değer biçilen kısıtlı hisse planını geçen kasım ayında onayladı.

Musk’ın Tesla’daki ücret paketi hesaba katıldığında, S&P 500 şirketlerindeki CEO’ların 2025 yılı ortalama ücreti 340,1 milyon dolara yükseldi. Musk ayrıca SpaceX’teki payına dayanarak dünyanın ilk trilyoneri oldu.

Musk'ın ücret paketi diğer CEO'lara örnek oluyor

AFL-CIO Genel Sekreter Saymanı Fred Redmond, Musk için hazırlanan ücret paketlerinin diğer şirketlerde CEO ücretleri belirlenirken yönetim kurulları açısından bir referans noktası haline geldiğini söyledi.

Musk’ın Tesla’daki ücret paketi hariç tutulduğunda, S&P 500 şirketlerinde CEO ile çalışan arasındaki ortalama ücret farkı 2025’te 312 kata çıktı. Bu oran 2024’te 285 kat seviyesindeydi.

Musk’ın Tesla’daki ücret paketi hesaba katıldığında ise CEO ile çalışan arasındaki ücret farkı 5 bin 387 kata yükseldi.

Çalışan ücretleriyle CEO gelirleri arasındaki fark büyüyor

ABD’de tüm çalışanların ortalama yıllık ücreti Mayıs 2025 itibarıyla 69 bin 770 dolar oldu. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

Buna karşılık S&P 500 şirketlerinde CEO ücretlerindeki artış çok daha yüksek gerçekleşti. Redmond, yapay zekânın yükselişinin yanı sıra Cumhuriyetçilerin yönettiği Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun çalışan ücretleri üzerindeki baskıyı artırdığını ve sendikalaşma girişimlerine karşı olumsuz bir tutum sergilediğini savundu.

Redmond, çalışanların ücret eşitsizliğine daha fazla dikkat çekmesini istediklerini belirtirken, sendikalı çalışanların oranının 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Bazı CEO paketleri yüz milyonlarca dolara ulaştı

CEO ücretlerindeki artış yalnızca Musk’la sınırlı kalmadı. Goldman Sachs, CEO David Solomon’a 2025 yılı için, büyük bir elde tutma ödülünün de dahil olduğu toplam 118,9 milyon dolarlık ücret paketi verdi. Paket, oylamaya katılan hisselerin yüzde 71’inin desteğini aldı.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı Welltower ise CEO Shankh Mitra için önümüzdeki 10 yıllık dönemdeki ücretlerinin büyük bölümünü kapsaması planlanan 821 milyon dolarlık bir paket hazırladı. Ancak paket, oylamaya katılan hisselerin yalnızca yüzde 19’undan destek alabildi. Mitra’nın paketin tamamını alabilmesi için belirlenen performans hedeflerinin tamamına ulaşması gerekiyor.

Hissedar desteği yüzde 90'ın üzerinde

S&P 500 şirketlerinde CEO ücretlerine ilişkin danışma niteliğindeki oylamalarda ortalama destek oranı, haziran sonu itibarıyla yüzde 90,6 oldu. Bu oran 2025 yılının tamamında yüzde 89,4 seviyesindeydi.

CEO ücretlerinin hızla yükselmesi, şirketlerin üst yönetimi ödüllendirme politikaları ile çalışanların ücretleri arasındaki farkı yeniden gündeme taşırken, Musk’ın Tesla’daki devasa ücret paketi de bu tartışmanın en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.