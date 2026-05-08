Cephede ateşkes bilmecesi: Moskova sözünü tutuyor mu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mayıs 2026 sabahı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Zafer Günü kutlamaları gerekçesiyle ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin sahada hiçbir karşılığı olmadığını duyurdu. Zelenskiy'e göre, Rus kuvvetleri gece yarısından bu yana Ukrayna mevzilerine 850'den fazla İHA saldırısı ve onlarca hava bombardımanı düzenledi. Bu tablo, diplomatik düzeyde verilen sözlerin askeri operasyonlar nezdinde birer oyalama taktiği olarak kullanıldığına dair Kiev'deki şüpheleri kuvvetlendiriyor. Özellikle Harkiv, Sumi ve Donetsk bölgelerinden gelen raporlar, sözde ateşkesin sivil altyapıyı hedef alan yeni saldırı dalgalarıyla gölgelendiğini ortaya koyuyor. Zelenskiy, bu saldırıların Rusya'nın samimiyetini bir kez daha dünya kamuoyu önünde test ettiğini vurguluyor. Siyasi iradenin bu tutumu, masadaki her türlü diplomatik manevranın sahadaki askeri gerçekliğe feda edildiğini gösteriyor. Kağıt üzerindeki beyanlar ile sahadaki namlular arasındaki makasın bu denli açılması, çözüm umutlarını bir kez daha belirsizliğe itiyor.

Ateşkesin perde arkasındaki kızıl meydan hesabı

Ukrayna lideri, Rusya'nın ateşkes ilanındaki asıl niyetinin barışı sağlamak değil, Kızıl Meydan'daki törenler sırasında birkaç saatlik sessizlik satın almak olduğunu savunuyor. Zelenskiy, Moskova'nın tüm dünyayı yanıltmaya çalıştığını belirterek, Rus ordusunun tek odağının kutlamalar sırasında Ukrayna İHA'larının Moskova semalarında görülmesini engellemek olduğunu ifade etti. Bu durum, ateşkesin insani bir amaçtan ziyade, iç kamuoyuna yönelik bir güvenlik kalkanı olarak kurgulandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Nitekim Kiev kanadı, Rusya'nın bu süreci sadece mühimmat takviyesi yapmak ve cephe hattındaki birliklerini yeniden organize etmek için bir mola olarak kullandığını iddia ediyor. Siyasi iradenin bu tutumu, masadaki her türlü diplomatik manevranın sahadaki askeri gerçekliğe feda edildiğini gösteriyor. Sürecin barıştan ziyade askeri bir hazırlık evresi olarak kullanılması, bölgedeki tansiyonun düşmesini imkansız hale getiriyor. Moskova’nın bu hamlesi, uluslararası alanda barış yanlısı bir profil çizme çabası olarak görülse de sahadaki patlamalar bu söylemi her dakika yalanlıyor.

Karşılıklı suçlamalar ve diplomatik çıkmaz

Ateşkesin ihlali konusunda taraflar arasında tam bir dezenformasyon savaşı yaşanırken, Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın gece boyunca 260'tan fazla İHA saldırısı düzenlediğini iddia ederek suçu Kiev'e atıyor. Rus tarafı, kendi tek taraflı ateşkesine rağmen Ukrayna'nın saldırılarını sürdürmesi durumunda misilleme hakkını kullanacağını ve Kiev'deki stratejik merkezleri vurabileceğini duyurdu. Bu karşılıklı suçlama döngüsü, arabuluculuk çabalarının neden sonuçsuz kaldığını ve teknik heyetlerin neden bir türlü masaya oturamadığını da net bir şekilde açıklıyor. Taraflar arasındaki güven o kadar düşük seviyede ki, en kutsal sayılan bayramlar veya zafer yıl dönümleri bile çatışmaların şiddetini azaltmak yerine propaganda savaşlarının birer parçası haline geliyor. Somut bir ilerleme kaydedilemeyen her girişim, tarafların kendi haklılıklarını savunmak için kullandığı birer halkla ilişkiler çalışmasından öteye geçemiyor. Diplomatik kanallar açık görünse de içeriğin bu denli boş olması, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğine dair karamsar tabloyu destekliyor. Bu kilitlenme hali, sadece iki ülkeyi değil, tüm bölge güvenliğini tehdit eden kontrolsüz bir süreci besliyor.

Sivil altyapıya yönelik sistematik hedef alma

Zelenskiy'in raporlarında öne çıkan bir diğer çarpıcı nokta, ateşkes süresince özellikle enerji nakil hatlarına ve demiryolu altyapısına yönelik saldırıların kesintisiz sürmesi. Ukrayna Demiryolları'na ait lokomotiflerin ve kilit lojistik merkezlerin hedef alınması, Rusya'nın stratejik askeri hedeflerinden milim sapmadığını gösteriyor. Kiev'e göre bu saldırılar, ateşkesin sadece ön hatlarda sınırlı kalacağı vaadinin bile arkasında durulmadığının en somut kanıtı olarak okunmalı. Sivil yerleşim yerlerindeki enerji sistemlerinin devre dışı bırakılması, insani krizin boyutlarını artırırken, uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarını da fiilen boşa çıkarıyor. Altyapıya yönelik bu hamleler, askeri sahadaki tıkanıklığın sivil yaşam alanlarına ihraç edildiğini kanıtlıyor. Şebekelerin kasıtlı olarak hedef alınması, ateşkesin sadece bir söylemden ibaret olduğunu ve stratejik yıkım planının devam ettiğini tescilliyor. Bu durum, bölgedeki insani yardım koridorlarının güvenliğini de tamamen ortadan kaldırıyor.

Sahadaki belirsizlik ve tırmanış riski

Ateşkesin ilk gününde yaşanan bu ihlaller, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına doğru gerilimin hangi boyuta evrileceği konusunda soru işaretlerini artırıyor. Zelenskiy, Moskova'nın bu tutumuna karşılık Ukrayna'nın savunma stratejisinde herhangi bir esnemeye gidilmeyeceğinin sinyalini vererek sahadaki teyakkuz halini koruyor. Diplomatik kanalların bu denli tıkanmış olması, sözde barış hamlelerinin sahada henüz karşılık bulmadığını ve müzakere zemininden uzak kalındığını gösteriyor. Siyasi iradelerin uzlaşma noktasına gelmekte zorlandığı bu süreçte, kağıt üzerindeki ateşkes beyanları taraflar için askeri hazırlıkları gözden geçirme evresi olarak değerlendiriliyor. Sahadaki hareketlilik, barış görüşmelerinin teknik düzeye inmesi için gereken asgari güven ortamının henüz oluşmadığını kanıtlar nitelikte. Özetle, diplomatik metinler ile cephedeki uygulama arasındaki fark, bölgedeki stratejik belirsizliğin bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.