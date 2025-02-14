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Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı iddiasına Kremlin'den yanıt: 'Kiev'in provokasyonu'

Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlemekle suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Kremlin'den yalanlama geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı iddiasına Kremlin'den yanıt: 'Kiev'in provokasyonu'
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ortaya atılan, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Ortaya atılan iddialar asılsız”

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer altyapı tesislerine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlemesinin söz konusu olamayacağını belirten Peskov, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

'Kiev'in bir başka provokasyonu'

Peskov, Ukrayna tarafının, Rus İHA'sının gece saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'ndeki tahrip olmuş bir reaktöre çarparak koruyucu yapıya zarar verdiği yönündeki iddialarını 'Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonu' olarak niteledi.

'Kiev'de müzakere sürecini baltalamaya çalışanlar var'

Kiev rejiminin derinliklerinde müzakere sürecini başlatma girişimlerine karşı çıkmayı sürdüren kişilerin mutlaka olduğunu söyleyen Peskov, "Bu apaçık ortada. Bu insanların mevcut süreci bozmak için her şeyi yapacakları son derece aşikar" diye konuştu.

Vance'in tehditleri ve ABD'yle ilişkiler

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Ukrayna'ya asker gönderme ve yaptırımları genişletme tehdidine de yanıt veren Peskov, bunların Trump yönetiminin tutumuyla ilgili 'yeni unsurlar' olduğunu ve temaslar sırasında açıklama isteyeceklerini söyledi.

Peskov, Rus ve ABD'li yetkililerin bir araya gelmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğunu ve bu konuda yeni bir gelişme bulunmadığını kaydetti.

'Putin, Vinnik'in ülkesine dönmesinden memnun'

Moskova ve Washington arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’nin serbest bıraktığı Aleksandr Vinnik'in Rusya'ya dönmesini yorumlayan Peskov, tüm Rusya gibi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu gelişmeden memnun olduğunu belirtti. 

Kremlin Sözcüsü, "ABD'de tamamen dayanaksız bir şekilde cezaya çarptırılan bir Rusya vatandaşının anavatanına dönmesi, hepimiz için ve elbette Devlet Başkanı için her zaman memnuniyet vericidir" diye ekledi.

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