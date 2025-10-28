Çernobil'de yaşayan köpeklerin rengi maviye döndü

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde yaşayan köpeklerin bakıcıları, bazı köpeklerde tamamen mavi tüylere rastladı. Bu durum bölgede bir ilk olarak kayırlara geçti.

Dogs of Chernobyl isimli grup Instagram üzerinden bir video paylaşarak birkaç köpek sürüsünde en az birinin tamamen mavi olduğunu gösterdi.

Video açıklamasında ekip, 'Geçen hafta mavi değillerdi. Sebebini bilmiyoruz ve ne olduğunu öğrenebilmek için onları yakalamaya çalışıyoruz. Muhtemelen bir çeşit kimyasala maruz kalıyorlar' açıklamasında bulundu.

Çernobil köpekleri ve bakım rutinleri

Oksijen'in DailyMail'in haberinden derlediğine göre 2017’den bu yana, Dogs of Chernobyl grubu yaklaşık 25 kilometre karelik yasaklı bölgede yaşayan yaklaşık 700 köpeğe bakım sağlıyor. Organizasyon, köpeklere her yıl yiyecek ve sağlık hizmeti sunuyor.

Bu köpekler, 1986 Çernobil nükleer felaketi sonrası tahliye edilen insanların geride bıraktığı evcil hayvanların torunları olarak görülüyor.

Bilim insanları bölgede çalışmayı sürdürüyor

1986’da reaktörlerden birinin patlamasıyla başlayan felaket, insanlık tarihinin en büyük radyoaktif madde sızıntısını oluşturmuştu. İnsanlar bölgeden tahliye edilirken Çernobil, Çernobil Yasaklı Bölgesi (CEZ) olarak adlandırıldı. İnsanların yokluğu, vahşi yaşamın gelişmesine olanak sağladı; bölge hala insanlara izin verilen seviyenin altı katı radyasyon içeriyor.

2024’te yapılan bir çalışmada, bölgedeki köpeklerin radyasyona, ağır metallere ve kirliliğe karşı bağışık olduğu tespit edildi.

😳 Blue dogs spotted in Chernobyl



Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports. According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration.



Scientists believe that… pic.twitter.com/6cBPBW9vpi — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Genetik adaptasyonlar

Columbia Üniversitesi’nden çevre sağlık bilimci Norman J. Kleiman, köpeklerin toksik ortamda uzun süre yaşamasının genetik etkilerini inceleyen bir araştırma yürüttü.

116 yarı-sahipsiz köpekten kan örnekleri alındı. Örnekler ABD’ye taşınarak DNA analizine tabi tutuldu.

Araştırma, köpeklerin diğer bölge köpeklerinden genetik olarak farklı iki popülasyon oluşturduğunu ortaya koydu ve bu iki grubun radyasyona karşı direnç göstermeye başladığı belirlendi.

Söz konusu araştırma ayrıca, Mart 2023’te Canine Medicine and Genetics dergisinde yayımlandı.

Araştırma kapsamında yaklaşık 400 genom bölgesi (outlier loci) normalden çok farklı davranış veya varyasyon gösterdi. 52 gen, nükleer santral çevresindeki kontaminasyona bağlı olabilecek genetik değişikliklerle ilişkilendirildi.