Cezaevlerinde grev dalgası: İnsan hakları temsilcilerinden Belçika'ya sert tepki
Belçika'da cezaevi çalışanlarının kronik aşırı yoğunluk ve personel yetersizliği gerekçesiyle greve gitmesi, infaz kurumlarında büyük bir insan hakları krizine yol açtı. Tutuklu sayısının kapasiteyi aşması ve vardiyaların aksaması nedeniyle yüzlerce mahkum yerlerde, şiltesiz yatmak zorunda kalıyor.
Belçika genelindeki infaz kurumlarında görev yapan gardiyanlar ve cezaevi personeli, kötüleşen çalışma koşulları ile kapasite fazlalığını protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi başlattı. Sendikaların çağrısıyla gerçekleşen grev dalgası, ülke cezaevlerindeki barınma ve hijyen şartlarını felaket seviyesine taşıdı.
Aşırı doluluk oranı nedeniyle yüzlerce tutuklu yatak bulamıyor
Resmi verilere ve cezaevi gözlemcilerinin raporlarına göre, ülke çapında 10 bin kişilik kapasiteye sahip infaz tesislerinde 12 binden fazla mahkum barındırılıyor. Kapasite aşımı sebebiyle yüzlerce tutuklu ile hükümlü, koğuş zeminlerinde veya koridorlarda yatak ve şilte dahi olmadan beton üzerinde uyumak mecburiyetinde kalıyor.
Grev sebebiyle temel insani hizmetler aksama noktasına geldi
Gardiyanların iş bırakmasıyla birlikte cezaevlerindeki günlük rutinler tamamen durma noktasına geldi. Mahkumların havalandırmaya çıkış saatleri iptal edilirken, ziyaretçi kabulleri ve avukat görüşmeleri de kısıtlandı. Öte yandan yemek dağıtımı ve tıbbi bakım gibi temel gereksinimlerin karşılanmasında ciddi aksaklıklar yaşandığı aktarılıyor.
İnsan hakları örgütleri ile adalet bakanlığı karşı karşıya
Cezaevlerindeki tablonun kabul edilemez olduğunu belirten insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, hükümete acil önlem alma çağrısında bulundu. Adalet Bakanlığı yetkilileri ise cezaevi kapasitelerini artırmak ve personel eksikliğini gidermek adına yeni bütçe planlamaları üzerinde çalışıldığını açıklasa da sendikalar somut adımlar atılana kadar eylemlerin süreceğini bildirdi.