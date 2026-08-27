Cezaevlerinden kaçış yöntemleri şaşkına çevirdi! “Firar sihirbazı” sonunda yakalandı

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Avrupa çapında aranıyordu

İtalyan makamlarının çıkardığı Avrupa çapındaki tutuklama emri kapsamında aranan Taulant’ın, İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Tarragona kentinde saklandığı tespit edildi.

İspanya Ulusal Polisi, İtalyan basınında “mago della fuga” yani “firar sihirbazı” lakabıyla tanınan zanlının kimliğini belirledi.

Taulant’ın gasp, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giydiği ve 2048 yılına kadar hapis cezası çekmesi gerektiği bildirildi.

Dört farklı cezaevinden kaçtı

Taulant’ın cezaevlerinden kaçış geçmişi de dikkat çekiyor. İspanyol polisinin açıklamasına göre zanlı, 2009 yılında Terni’deki cezaevinden, 2013 yılında Parma’daki cezaevinden ve aynı yıl Belçika’daki bir cezaevinden kaçmayı başardı. Belçika’daki firarında insan piramidi yöntemini kullandığı belirtildi.

Zanlının son firarı ise Aralık 2025’te gerçekleşti. Milano’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde parmaklıkları kesen Taulant’ın, birbirine bağladığı çarşafları kullanarak pencereden aşağı indiği ve cezaevinden kaçtığı aktarıldı.

Yakalanırken polise direndi

Yaklaşık sekiz ay boyunca firari olan Taulant, geçen cuma günü Tarragona’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İspanyol polisi, zanlının gözaltına alındığı sırada sert şekilde direndiğini açıkladı. Operasyon sırasında Taulant’ın yanında bulunan bazı suç ortaklarının da müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.

Bu kişilerden birinin iki polisi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Olay yerinde tabanca bulundu

Operasyon sırasında zanlının yakınları tarafından atıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi.

Taulant’ın yakalandığında sahte kimlik belgeleri taşıdığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca Girona kentinde silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin üzerinde sahte olduğu değerlendirilen iki adet 500 Euro'luk banknot da bulundu.

İtalya'ya iade edilecek

Toma Taulant, kefalet imkanı olmaksızın tutuklanarak Tarragona’daki bir cezaevine gönderildi. Zanlının, İtalya’daki hakkındaki tutuklama emri kapsamında İtalyan makamlarına iade edilmesi bekleniyor.

Dört farklı cezaevinden farklı yöntemlerle kaçmayı başaran Taulant’ın firar geçmişi, İspanyol ve İtalyan güvenlik makamlarının dikkatini çeken en önemli unsurlar arasında yer aldı.