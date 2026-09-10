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Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırıyor

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırıyor
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ülkenin resmi ajansı APS'de yayımlandı.

Açıklamada, detay verilmeksizin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği belirtildi.

Cezayir, Şubat 2026'da BAE ile 2013 yılında imzaladığı hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmek üzere resmi prosedürleri başlattığını duyurmuştu.

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