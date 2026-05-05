Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 6-8 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının 7 Mayıs'ta Ankara'da icra edileceğini belirtti.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını bildiren Duran, görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Duran, ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü bildirdi.