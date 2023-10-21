Cezayir, Gazze için Mısır ile hava köprüsü kuruyor

Cezayir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile hava köprüsü oluşturulacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı'na hava köprüsü kurulacağı kaydedildi.

Hava köprüsünün Cezayir Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda uçaktan oluşacağı belirtilen açıklamada, yardımların içinde gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadırların yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada bu yardımların "Cezayir yönetimi ve halkının, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistin halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışmasının bir ifadesi" olduğu kaydedildi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.