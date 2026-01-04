Cezayir Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Merkez Bankası Başkanı Selahattin Talib’in görevine son verdi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mutasım Budiyaf’ın geçici olarak bu göreve atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı, görevden alma kararına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, ülkede son dönemde Merkez Bankasının uygulamaları etrafında yaşanan yoğun tartışmalar dikkati çekiyor.

Bu tartışmaların odağında, kamuoyunda büyük yankı uyandıran “seyahat ödeneği” uygulaması yer alıyor.

Buna göre, yılda bir kez yurt dışına seyahat eden yetişkinlere yıllık 750 avro, reşit olmayanlara 300 avro tutarında döviz ödeneği veriliyor. Ödemeler, dinarın avro karşısındaki resmi döviz kuru üzerinden yapılıyor.

Yetkililer, bu ödeneğin dağıtımına ilişkin katı şartlar getirilmesine rağmen, yerel paralel piyasada (karaborsa) döviz kaçakçılığı ve yeniden satışa yönelik hileli yöntemlerin tespit edildiğini belirtiyor.

Son aylarda Tunus sınır kapılarında Cezayirlilerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlenirken, yetkililer bu kişilerin önemli bir bölümünün seyahat ödeneğinden yararlananlar olduğunu ifade ediyor.

Cezayir yasalarına göre, ithalatçılar ile hac ibadetini yerine getiren hacılar dışında, bankaların vatandaşlara döviz satması yasak.

Buna karşın, resmi döviz kuru ile paralel piyasa arasındaki farkın yüzde 80’i aşması dikkati çekiyor.

Resmi kurda 1 avro yaklaşık 150 dinardan işlem görürken, paralel piyasada bu rakam 280 dinara kadar çıkıyor.

Bazı kişilerin, resmi ve paralel piyasa arasındaki yüzde 80’i aşan kur farkından yararlanmak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Cezayir Merkez Bankasının geçen ay ticari banka hesaplarına nakit para yatırılmasını yasaklayan bir düzenlemeyi onaylaması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Nakit kullanımının yaygın olduğu ülkede söz konusu adımın, nakit akışı ve paralel piyasadaki atıl fonların bankacılık sistemine kazandırılmasına yönelik çabalar üzerindeki etkileri sorgulanıyor.