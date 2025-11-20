Cezayir ve Vietnam stratejik ortaklık kurdu

Cezayir resmi haber ajansı APS, Cezayir Başbakanı Seyfi Garib'in başkent Cezayir’e üç günlük resmi ziyarette bulunan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yaptığı genişletilmiş görüşme sonucunda, iki ülkenin "stratejik ortaklık kurması" konusunda anlaştığını açıkladı.

Garib, Vietnam ile yapılan stratejik ortaklığın, "siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlarda mevcut tüm iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye yönelik ortak stratejik vizyonun bir sonucu" olduğunu belirtti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise ülkesinin Cezayir ile uzun vadeli bir stratejik ortaklık beklentisine dikkati çekerek, "Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızın üzerinden 60 yıldan fazla bir süre geçti. Artık bu temeli kalkınma ve refah dönemiyle değerlendirmenin zamanı." ifadelerini kullandı.

İki liderin, ekonomi, kültür, bilim ve tarım alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmelerin ardından taraflar arasında 7 farklı anlaşmanın imzalandığı, bu anlaşmaların konut, şehircilik, eğitim, yükseköğrenim, ikili ticaret ve iki ülke arasındaki borçların yanı sıra ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliğine ilişkin olduğu kaydedildi.