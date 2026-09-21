Cezayir’de yasalar sertleşiyor: İki ağır suç için idam cezası yolda

Cezayir’de toplumsal düzeni ve ülke güvenliğini tehdit eden eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla ceza mevzuatında kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. Meclise sevk edilmek üzere hazırlanan kanun tasarısı, çocuklara yönelik ağır suçlar ile orman yangınlarına sebebiyet veren failler için idam cezasını öngörüyor.

Orman yangınlarına karşı en sert önlem

Kasıtlı çıkarılan yangınları kamu güvenliğini, ulusal ekonomiyi ve ekolojik dengeyi hedef alan organize suç kategorisine alan düzenleme; orman, tarla veya ahşap depolarını ateşe veren kişilere idam cezası getirilmesini hedefliyor. Yabancı bir devletin yönlendirmesiyle, casusluk maksadıyla ya da can kaybına yol açacak biçimde yangın çıkaranlar da doğrudan bu yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ayrıca sosyal medya veya bilişim araçlarıyla yangın çıkarılmasını teşvik eden, finanse eden ya da kolaylaştıran kişilerin de idamla cezalandırılması planlanıyor.

Hükümet yetkilileri, zorlu hava koşullarının ve teknolojik imkanların kötüye kullanılarak çevresel unsurların hedef alınmasını ulusal egemenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Çocuklara yönelik suçlarda sıfır tolerans

Hazırlanan tasarı, çocuk güvenliğine ilişkin maddeleriyle de dikkat çekiyor. Bir çocuğu her ne yöntemle olursa olsun kaçıran, işkenceye maruz bırakan, cinsel saldırıda bulunan veya vahşice muamele eden kişilere idam cezası uygulanması hükme bağlanıyor. Düzenleme kapsamında, söz konusu suçlardan hüküm giyen faillerin yasalardaki indirim ve hafifletici sebeplerden faydalanmasının önüne geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun’un talimatı etkili oldu

Ağustos ayı sonunda 12 vatandaşın yaşamını yitirdiği yıkıcı orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kasıtlı sabotaj gerçekleştiren failler için idam cezasının getirilmesi yönünde talimat vermişti. Cezayir ceza kanunlarında idam yaptırımı hukuken varlığını korumasına rağmen, 1993 yılından bu yana ülkede fiili infaz gerçekleştirilmiyor.