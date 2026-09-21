Cezayir’de yasalar sertleşiyor: İki ağır suç için idam cezası yolda
Cezayir yönetimi; çocukları kaçıran, istismar edenler ile kasıtlı olarak orman yangını çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yeni yasa tasarısını meclise sunmaya hazırlanıyor. Kamu güvenliğini ve toplumsal huzuru korumayı amaçlayan düzenleme, suçu işleyenler için herhangi bir hafifletici sebebin uygulanmamasını içeriyor.
Cezayir’de toplumsal düzeni ve ülke güvenliğini tehdit eden eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla ceza mevzuatında kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. Meclise sevk edilmek üzere hazırlanan kanun tasarısı, çocuklara yönelik ağır suçlar ile orman yangınlarına sebebiyet veren failler için idam cezasını öngörüyor.
Orman yangınlarına karşı en sert önlem
Kasıtlı çıkarılan yangınları kamu güvenliğini, ulusal ekonomiyi ve ekolojik dengeyi hedef alan organize suç kategorisine alan düzenleme; orman, tarla veya ahşap depolarını ateşe veren kişilere idam cezası getirilmesini hedefliyor. Yabancı bir devletin yönlendirmesiyle, casusluk maksadıyla ya da can kaybına yol açacak biçimde yangın çıkaranlar da doğrudan bu yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ayrıca sosyal medya veya bilişim araçlarıyla yangın çıkarılmasını teşvik eden, finanse eden ya da kolaylaştıran kişilerin de idamla cezalandırılması planlanıyor.
Hükümet yetkilileri, zorlu hava koşullarının ve teknolojik imkanların kötüye kullanılarak çevresel unsurların hedef alınmasını ulusal egemenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.
Çocuklara yönelik suçlarda sıfır tolerans
Hazırlanan tasarı, çocuk güvenliğine ilişkin maddeleriyle de dikkat çekiyor. Bir çocuğu her ne yöntemle olursa olsun kaçıran, işkenceye maruz bırakan, cinsel saldırıda bulunan veya vahşice muamele eden kişilere idam cezası uygulanması hükme bağlanıyor. Düzenleme kapsamında, söz konusu suçlardan hüküm giyen faillerin yasalardaki indirim ve hafifletici sebeplerden faydalanmasının önüne geçiliyor.
Cumhurbaşkanı Tebbun’un talimatı etkili oldu
Ağustos ayı sonunda 12 vatandaşın yaşamını yitirdiği yıkıcı orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kasıtlı sabotaj gerçekleştiren failler için idam cezasının getirilmesi yönünde talimat vermişti. Cezayir ceza kanunlarında idam yaptırımı hukuken varlığını korumasına rağmen, 1993 yılından bu yana ülkede fiili infaz gerçekleştirilmiyor.