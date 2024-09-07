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Cezayirliler, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Cezayir'de 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.

Haber Merkezi
AA
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Cezayirliler, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
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Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'a kadar devam edecek.

Bağımsız Seçim Kurulunca gerektiğinde oy verme işleminin bir saat uzatılabileceği kaydedildi.

Ülke genelinde, oy kullanma hakkı olan yaklaşık 24 milyon Cezayirli bulunuyor.

Yurt dışındaki Cezayirliler de 2 Eylül Pazartesi gününden beri bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışıyor.

Cezayir’de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.

Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.

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