CFTC’den kripto ve tahmin piyasalarında yeni dönem: Çevrim içi platformların önü açılıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para ve tahmin piyasalarındaki çevrim içi işlemlerin kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir adım attı. CFTC'nin kararına göre, kullanıcı varlıklarını kendi bünyesinde tutmayan ve yalnızca işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan belirli yazılım sağlayıcıları, bazı şartlar altında kayıt yükümlülükleri nedeniyle yaptırım riskiyle karşılaşmayacak.

“Pasif yazılım” sağlayıcılarına düzenleme kolaylığı

CFTC'nin yayımladığı düzenleme, kullanıcıların işlem yapmasına aracılık eden ancak müşteri varlıklarını kontrol etmeyen yazılım sağlayıcılarını kapsıyor. Kurum, belirlenen koşulların karşılanması halinde bu şirketler veya geliştiricileri hakkında kayıt yükümlülüklerine ilişkin yaptırım tavsiyesinde bulunmayacağını açıkladı. Bu kapsamda yazılımlar; kullanıcılar ile kayıtlı vadeli işlem komisyoncuları, tanıtım brokerları ve belirlenmiş sözleşme piyasaları arasındaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayabilecek.

Kripto ve tahmin piyasalarının kapsamı genişliyor

Yeni yaklaşım, çevrim içi platformlarda kripto para işlemlerinin yanı sıra tahmin piyasası ve türev ürün işlemlerinin de genişletilmesine imkan sağlıyor. CFTC'nin attığı adım, kurumun kripto varlıklar, blok zinciri teknolojileri ve tahmin piyasaları için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kurum bünyesinde bu alanlara yönelik bir İnovasyon Görev Gücü de bulunuyor.

Kullanıcı varlıklarının kontrolü önemli

Düzenlemenin temel unsurlarından biri, yazılım sağlayıcısının kullanıcı varlıklarını kendi bünyesinde tutmaması. CFTC'nin yaklaşımına göre söz konusu şirketlerin temel işlevi, kullanıcılar ile kayıtlı finansal aracılar arasında işlemleri kolaylaştıran yazılımı sağlamak ve pazarlamakla sınırlı olacak.

CFTC’nin tahmin piyasalarındaki yetkisi

CFTC, tahmin piyasalarının federal düzeyde kendi yetki alanında olduğunu savunuyor. Kurum daha önce de bazı eyaletlerin CFTC tarafından düzenlenen sözleşme piyasalarını kısıtlamaya yönelik girişimlerine karşı hukuki adımlar atmıştı. Haziran ayında Kentucky'ye karşı açılan davada da Komisyon, tahmin piyasaları üzerindeki federal yetkisinin korunmasını talep etmişti.

Çevrim içi işlem altyapısı önem kazanıyor

Son düzenleme, kripto para ve tahmin piyasalarında işlem altyapısı sağlayan şirketlerin faaliyet alanını genişletebilecek bir çerçeve oluşturuyor. CFTC'nin belirlediği şartları karşılayan yazılım sağlayıcılarının, kullanıcıların kayıtlı finansal kuruluşlarla gerçekleştirdiği işlemleri desteklemesi mümkün olacak. Böylece çevrim içi platformlar üzerinden sunulan kripto ve tahmin piyasası hizmetlerinin kapsamının genişlemesinin önü açılmış olacak.