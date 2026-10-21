Charlesbank'in yatırımı geleneksel hukuk bürosu kurallarını altüst etti

Özel sermaye grubu Charlesbank, Los Angeles merkezli Wood Smith Henning & Berman hukuk bürosuna yaklaşık 700 milyon dolar değer biçen yatırımı başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen bu anlaşma, özel sermaye şirketlerinin ABD hukuk bürolarının sahibi olmasını engelleyen katı kuralları aşmak için giderek daha fazla tercih edilen yeni bir finansman modelini gözler önüne serdi. Sigorta savunma sektöründe faaliyet gösteren bürolar, bu yenilikçi yapı sayesinde özel sermaye yatırımcılarının radarında yer alıyor.

Yapay zeka ve büyüme hamleleri kapıda

Wood Smith Henning & Berman, ABD genelinde 43 farklı ofiste yaklaşık 600 avukatla hizmet veriyor. Yapılan bu dev yatırım sayesinde büronun birleşme ve satın almalar gerçekleştirmesi, diğer hukuk bürolarından daha büyük avukat ekiplerini transfer etmesi ve operasyonlarına yapay zeka teknolojilerini entegre etmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu finansman modelinin diğer hukuk büroları arasında da hızla yayılacağını ve büyüme hızları arasındaki dengeleri değiştireceğini ifade ediyor.

Yeni yönetim yapısı ve sektörel etkiler

Anlaşma kapsamında hukuk bürosu, hukuki danışmanlık veren avukat sahipliğindeki bir kuruluş ile varlıkları ve markayı barındıran bir yönetim hizmetleri kuruluşu olmak üzere ikiye ayrıldı. Charlesbank, yeni yönetim hizmetleri kuruluşunun çoğunluk hissesini eline alırken, Daniel Berman bu yapının üst yöneticisi oldu. Atlanta merkezli Freeman Mathis & Gary ile San Diego merkezli Tyson & Mendes gibi diğer büyük hukuk bürolarının da benzer yatırımlar için bankalarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.