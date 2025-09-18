Charlie Kirk suikastı: ABD Kongresi, Discord, Steam, Twitch ve Reddit CEO'larını ifadeye çağırdı
ABD Kongresi, sağcı aktivist Charlie Kirk’ün suikastının ardından bazı teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ifade vermeye çağırdı. Yetkililer, Discord, Steam, Twitch ve Reddit’in CEO’larını toplu ifade için davet etti. Katil zanlısının saldırı sonrası Discord üzerinden itirafta bulunduğu öne sürülüyor.
ABD Kongresi, sağcı aktivist Charlie Kirk'ün suikastının ardından bazı teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ifade vermeye çağırdı.
Yetkililer, Discord, Steam, Twitch ve Reddit'in CEO'larını toplu ifade için davet etti.
Kongre'nin aldığı karar dikkat çekici bir ayrıntı da içeriyor. Meta ve X (eski Twitter) gibi çok daha geniş kullanıcı kitlesine sahip platformların davet edilmemesi tartışma yarattı.
Zanlı Discord'da suçunu itiraf etmiş
Suikastın zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın, saldırı sonrası Discord üzerinden itirafta bulunduğu öne sürüldü.