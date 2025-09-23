  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Charlie Kirk yorumları yüzünden askıya alınmıştı! Komedyen Jimmy Kimmel'in şovu yayına başlıyor
Takip Et

Charlie Kirk yorumları yüzünden askıya alınmıştı! Komedyen Jimmy Kimmel'in şovu yayına başlıyor

ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınan TV programının yeniden başlayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Charlie Kirk yorumları yüzünden askıya alınmıştı! Komedyen Jimmy Kimmel'in şovu yayına başlıyor
Takip Et

 

Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programının yarından itibaren tekrar yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Jimmy Kimmel Live" isimli şov programının salı günü yeniden başlayacağı kaydedildi.

 Kimmel'ın programının askıya alınması

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

 

Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil
Guterres: Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil
Polonya: Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var
Polonya: Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var
Suriye Devlet Başkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Suriye Devlet Başkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Fransa, Filistin'i tanıdığını açıkladı
Fransa, Filistin'i tanıdığını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecek
Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek
Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de gerçekleştirilecek