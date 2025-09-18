  1. Ekonomim
ChatGPT'de yeni dönem: Kimlik ve yaş doğrulaması geliyor

OpenAI CEO’su Sam Altman, platformun güvenliği için yetişkin kullanıcıların da kimlik ile yaş doğrulamasına tabi tutulabileceğini açıkladı.

Yapay zekâ şirketi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapacaklarını duyurdu.

Altman, özellikle reşit olmayanların korunması için bir dizi önlem alacaklarını ve bazı ülkelerde yetişkin kullanıcılar için de kimlik doğrulaması isteyebileceklerini belirtti.

Yeni politikaya göre, 13-18 yaş arasındaki kullanıcılar ChatGPT'nin kısıtlı bir sürümüne erişebilecek. Bu sürümde yapay zekâ, flört içerikli konuşmalar yapmayacak ve intihar ya da kendine zarar verme gibi hassas konularda diyalog kurmayacak.

Önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı açıklanan bu sistemin bu tür bir durumu tespit etmesi halinde, öncelikle ebeveynlere, ulaşılamaması durumunda ise doğrudan yetkililere haber verilecek.

