ChatGPT’den yardım aldı, lotoda 100 bin dolarlık ikramiye kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Tammy Carvey, yapay zekadan aldığı yardım sayesinde 100 bin dolarlık (yaklaşık 4,1 milyon TL) ikramiye kazandı. Eylül ayında gerçekleştirilen ve büyük ödülün 1,7 milyar dolar olduğu çekiliş öncesinde Carvey, şanslı numaralarını seçmek için yapay zekadan destek aldığını belirtti.

Carvey 100 bin doları kaptı

KARE 11 isimli yerel medya kuruluşuna konuşan Carvey, "ChatGPT'ye kazanması muhtemel bir dizi rakamları sordum ve tercih ettiğim rakamları söyledim. Daha sonra bana bazı rakamlar sundu" dedi.

Carvey, "Ben normalde çok loto oynamam. Ödül 1 milyar doları geçince oynarım ve o zaman oynadım. Yapay zekanın önerdiği sayılardan dördü tuttu ve 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandım. Fakat lotonun bahis özelliğini de kullanarak bu rakamı 100 bin dolara çıkardım" dedi.

100 bin dolar kazandığını öğrenince çok sevindi

Çekilişten sonra sadece 50 bin dolar kazandığını düşünen kadın, bahis özelliğini kullandığını unuttuğunu ve 100 bin dolar kazandığını öğrenince çok sevindiğini de dile getirdi.

Çekilişi yapan organizasyon şirketi, "Bütün çekilişlerimiz tamamen rastgele yapılıyor ve yapay zeka ya da benzeri bir sistem ile kazananlar seçilmiyor" dedi.