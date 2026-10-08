Chavez’in son seçim zaferi unutulmadı: Venezuela’da binlerce kişi yürüdü

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Venezuela’nın başkenti Caracas, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 7 Ekim 2012’de elde ettiği seçim zaferinin yıl dönümünde kitlesel bir gösteriye sahne oldu. İşçiler, öğrenciler, gençler ve farklı toplumsal kesimlerden binlerce kişi, yağışlı havaya rağmen başkentin çeşitli noktalarında bir araya geldi. Kalabalık, ana caddelerde düzenlenen yürüyüşte Chávez’in siyasi mirasını andı ve Bolivarcı Devrim’e bağlılık mesajı verdi.

Yağmura rağmen yürüyüş düzenlendi

Göstericiler, Caracas’ın Libertador, Fuerzas Armadas, Urdaneta, Baralt, Bolívar ve Universidad caddelerinde toplandı. Yürüyüşün ardından katılımcılar siyasi liderlerin konuşmalarını dinledi. Etkinlik boyunca Chavez’in Venezuela siyasetindeki etkisi ve Bolivarcı hareketin geleceği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Cabello: Chavez’in mirası gençlere aktarılmalı

Yürüyüşe öncülük eden Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) yöneticisi Diosdado Cabello, Chavez’in siyasi mirasının gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini söyledi. Gençlerin gösterilere yoğun katılımına dikkat çeken Cabello, Chavez dönemini yaşamamış yeni nesillere eski devlet başkanının ülke açısından taşıdığı önemin anlatılması gerektiğini belirtti.

Cabello ayrıca Chavez’in işçiler, kadınlar, gençler, yerli halklar ve geçmişte siyasetin dışında bırakılan toplumsal kesimlerin daha fazla siyasi katılım göstermesine katkı sunduğunu savundu. Bolivarcı hareketin örgütlü mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Delcy Rodriguez’e destek mesajı

Cabello konuşmasında Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’e de destek verdi. Bolivarcı hareketin ülke genelindeki örgütlenmesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Cabello, Rodriguez’in siyasi mücadelesinde desteklenmeye devam edileceğini söyledi. PSUV yöneticisi, gelecekteki seçimlere ilişkin de mesaj vererek siyasi hareketin daha geniş kesimlere ulaşması ve seçimlerde yeniden başarı elde edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Chavez’in son seçim zaferi

Hugo Chavez, 7 Ekim 2012’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Henrique Capriles’i geride bırakarak yeniden seçilmişti. 2013 yılının mart ayında hayatını kaybeden Chavez’in bu seçimi, yaşamı boyunca kazandığı son seçim olarak kayıtlara geçti. Chavez destekçileri tarafından “Mükemmel Zafer” olarak adlandırılan seçim, ölümünden 14 yıl sonra Caracas’ta düzenlenen yürüyüşle yeniden anıldı.

Cabello ayrıca Chavez’in 4 Ekim 2012’de Caracas’ta, yoğun yağış altında gerçekleştirdiği son büyük seçim mitingini de hatırlattı ve konuşmasının sonunda katılımcılara Chavez’in siyasi çizgisini sürdürme çağrısında bulundu.